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中職／12強冠軍金盃6隊巡迴 兄弟當第一棒322大巨蛋辦「雙冠特展」
中信兄弟隊在3月22到30日在台北大巨蛋舉辦「雙冠榮耀特展」，兄弟的中華職棒35年總冠軍，以及中華隊在世界12強棒球賽所奪得的冠軍，都將在此次特展上展出，也是12強冠軍金盃在中職六隊巡迴的首站。
從基層棒球的點滴耕耘，到中華職棒的每一場拚戰，台灣棒球用長年累積的努力，終於站上世界之巔。中信兄弟「雙冠榮耀特展」將作為12強冠軍金盃中職六隊巡迴展出的首站，展覽重點包括世界棒球12強賽冠軍獎盃，冠軍戰最後一個雙殺Play的雙殺球與一壘壘包等，還原最震撼人心的奪冠瞬間。
從3月22日兄弟在大巨蛋的官辦熱身賽起，搭上2025年球季兄弟主場開幕系列賽，現場也將展出兄弟的中職35年總冠軍獎盃，這座隊史第十座冠軍金盃，是黃衫軍一整年努力拚搏的成果，更承載著球隊的榮耀傳承，以及無數球迷多年來的支持與期待，為期一周來到台北大巨蛋，在今年球季開始之前，與球迷們再次感受熱血又感動的奪冠之路。
除了雙冠冠軍獎盃及雙殺球、壘包之外，特展現場也將有兄弟參與12強賽的教練、球員介紹，以及球員們在12強賽中所使用的實戰用品等。
開展首兩日安排中信兄弟球員見面會，3月22日為「小可愛」江坤宇，23日為「巨蛋王」曾頌恩、「岳家大哥」岳東華來到展覽的舞台區與球迷互動，分享兩次奪冠的心路歷程。平日也將有「雙冠英雄球員雙面小卡（共五款）」，每日不同選手，限量發送。
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