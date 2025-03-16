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日職／重返夢想起點引退 陳偉殷談下一步計畫：盼為投手提供建議

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳偉殷在名古屋退休。中日龍隊IG
陳偉殷在名古屋退休。中日龍隊IG

台灣傳奇左投陳偉殷今天在名古屋巨蛋迎接自己的引退儀式，穿回中日龍隊21號球衣，面對吉祥物DOALA投出95公里直球，他感謝中日球團給他這次機會，「真的很開心能夠站在我熱愛的投手丘上，這是我的夢想的完美句點。」

中日龍今天在熱身賽面對西武獅隊，賽前先為陳偉殷舉辦引退儀式，此役售出滿場票房。賽前介紹陳偉殷出場時，DOALA還壓著他的頭彎腰鞠躬，陳偉殷在引退儀式上投出最後一球，由DOALA擔任打者，前田章宏擔任捕手，這顆95公里的直球投出後，昔日戰友大島洋平、大野雄大為他送上花束。

陳偉殷以日文發表演說，「21年前，我18歲時，中日龍隊給了我機會，我的職棒生涯就從這裡展開，我之所以有今天的成就，都是因為這個地方，真的很感激今天有機會以龍隊的一員，再次站在我熱愛的投手丘上。」

他向到場球迷表達感謝，生涯始於這裡、終於這裡，他說：「現在就是為我的夢想畫下句點的最好時刻。」大螢幕播放陳偉殷在中日龍時期的影片，吉見一起也送上感謝信，讓許多球迷夢回兩人擔任「左右護法」的年代。

對於下一步計畫，陳偉殷表示：「希望未來有機會可以在賽場為投手提供建議。」

中日龍 西武獅 陳偉殷

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