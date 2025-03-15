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中職／龍聖先發4局無失分 龍官辦熱身賽擊敗桃猿搶首勝

中央社／ 台北15日電
中華職棒官辦熱身賽持續進行，味全龍隊15日與樂天桃猿隊交手，龍隊新洋投龍聖（Zac Lowther）（圖）先發4局無失分、無關勝敗，終場龍隊就以3比2搶勝。圖／味全龍隊提供
中華職棒官辦熱身賽持續進行，味全龍隊15日與樂天桃猿隊交手，龍隊新洋投龍聖（Zac Lowther）（圖）先發4局無失分、無關勝敗，終場龍隊就以3比2搶勝。圖／味全龍隊提供

中職官辦熱身賽味全龍今天與樂天桃猿交手，龍隊新洋投龍聖先發投4局無失分、無關勝敗，龍隊7局上靠著滿壘吉力吉撈．鞏冠選到保送擠回致勝分，以3比2搶下官辦熱身賽首勝。

龍隊昨天官辦熱身賽首戰以7比8不敵統一7-ELEVEn獅隊，今天在斗六棒球場與樂天桃猿交手，龍隊派出新洋投龍聖（Zac Lowther）先發，龍聖首局讓桃猿打者3上3下，2、3局雖都有被敲出安打、但沒有失分。

龍聖4局下2人出局後投出四壞保送，接著讓打者敲出游擊方向滾地球出局，沒讓對手延續攻勢，今天總計用66球投4局，被敲出2支安打，投出4次三振、1次四壞保送，無失分，無關勝敗。

今天前4局兩隊都沒有拿下分數，5局下桃猿隊靠著李勛傑適時安打先拿2分，龍隊6局上追分，2人出局後吉力吉撈．鞏冠、朱育賢接連安打攻占得點圈，劉基鴻適時安打，一棒2分幫助球隊扳平比數。

龍隊7局上再啟攻勢，抓準桃猿隊後援投手蘇俊璋控球有狀況，滿壘時吉力吉撈．鞏冠選到四壞保送，擠回致勝分，龍隊順利搶勝。

龍隊投手郭郁政今天6局下登板中繼，用43球投3局，被敲出5支安打，投出4次三振、沒有四壞保送，無失分，奪下勝投；吉力吉撈．鞏冠今天3打數敲出2支安打，選到1次四壞保送，有1分打點、為勝利打點。

吉力吉撈 味全龍 樂天桃猿

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