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中職／范國宸再見高飛犧牲打「宇宙邦」回神 張育成上演少棒全壘打

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成靠三壘打加失誤一口氣連跑4個壘包。圖／富邦悍將隊提供
張育成靠三壘打加失誤一口氣連跑4個壘包。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊連續兩場延長賽吞敗，今天面臨再度「加班」關頭，蔡佳諺先敲三壘打，范國宸補上再見高飛犧牲打，終場以6：5擊敗統一獅隊，取得悍將今年在官辦熱身賽的第一勝。

悍將此役先握有領先，2局下前兩位打者張育成、戴培峰都敲安打，申皓瑋遭到三振後，董子恩補上安打擠成滿壘，陳真以高飛犧牲打先馳得點，後續王念好、李宗賢都選到四壞保送，擠回第2分。

獅隊在3局上先靠蘇智傑的得點圈安打追回1分，林安可第4局以兩分砲逆轉戰局，這一轟也將悍將先發投手黃保羅打退場，留下3局失3分成績單；悍將緊接著連續出現2次失誤，先是二壘手李宗賢的接球失誤讓陳重羽上壘，張偉聖敲出中外野方向安打，申皓瑋接球後傳三壘，陳重羽一腳鏟飛三壘手王念好手中的球，再多跑回1分。

張育成第6局掃向右外野，林安可滑接不成讓這球滾到後面，回傳球到了二壘手陳重廷手中卻奶油手漏了一下，張育成上三壘原已放慢腳步，看到獅隊的處理速度才又重新提速挑戰本壘，形成一支「少棒全壘打（Little League Homerun，打者因安打加失誤直接跑回分數）」。

雙方在比賽後段持續有分數進帳，張瑞麟在7局上的投球還沒出局數，先因1安打、2保送形成滿壘，獅隊由林培緯代打以高飛犧牲打擴大為5：3領先。悍將在8局下面對吳承諭也有滿壘、無人出局的機會出現，董子恩打向游擊方向，三壘跑者跑回分數，但形成一支雙殺打，陳真補上安打追成5：5平手。

蔡佳諺9局下打向右外野方向，李丞齡的手套碰了一下沒能接住，被跑出一支三壘打，范國宸也掃向右外野，李丞齡的回傳直接大爆傳，悍將輕鬆跑回再見分。

張育成靠三壘打加失誤一口氣連跑4個壘包。圖／富邦悍將隊提供
張育成靠三壘打加失誤一口氣連跑4個壘包。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將 張育成 王念好 統一獅

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