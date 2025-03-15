中職／曾昱磬致勝3分砲 雄鷹擊敗兄弟官辦熱身賽3連勝

中職官辦熱身賽台鋼雄鷹隊與中信兄弟今天前8局打完僵持不下，雄鷹隊9局上靠著曾昱磬3分砲幫助球隊突破僵局，率隊以3比1搶勝，雄鷹官辦熱身賽目前3戰全勝。

雄鷹隊今天作客台中洲際棒球場與兄弟隊交手，兩隊比賽前半段形成投手戰，8局打完0比0僵持不下，9局上雄鷹隊林家鋐遭觸身球保送，2人出局後顏郁軒也選到四壞保送，曾昱磬從兄弟後援投手李振昌手中開轟，3分砲幫助球隊取得領先。

雄鷹隊9局下換上今年世界棒球經典賽資格賽國手伍祐城接手後援登板，1人出局後投出保送，接著被張仁瑋敲出安打，2人出局後再被岳東華敲安失掉1分，接著再投出保送讓兄弟隊攻占滿壘，伍祐城即時回穩，製造滾地球抓出局數、沒有擴大失分危機。

今天兩隊都派出洋投先發，兄弟隊德保拉（Jose DePaula）用48球投4局，被敲出2支安打，投出3次三振、1次四壞保送，無失分、無關勝敗。

雄鷹隊新洋投石萬金（Spenser Watkins）先發用69球投5局，被敲出3支安打，投出4次四壞保送，無失分、也是無關勝敗。

雄鷹隊投手王柏傑今天中繼登板投3局無失分、奪下勝投，兄弟隊投手李振昌後援投1局挨轟失3分，承擔敗投。