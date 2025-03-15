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國中棒球聯賽／新明4強勝長安 16日與崇明爭冠

中央社／ 台北15日電
113學年度國中棒球聯賽（硬式組）桃園市新明國中（圖）15日4強戰與台北市長安國中交手，新明終場以9比4搶勝，將挑戰隊史第6冠。（學生棒球運動聯盟提供）中央社
113學年度國中棒球聯賽（硬式組）桃園市新明國中（圖）15日4強戰與台北市長安國中交手，新明終場以9比4搶勝，將挑戰隊史第6冠。（學生棒球運動聯盟提供）中央社

國中硬式棒球聯賽桃園市新明國中4強與台北市長安國中交手，新明6局下攻下5、奠定勝基，以9比4搶勝晉級冠軍戰，明天將與台南市崇明國中交手，新明挑戰隊史第6冠。

113學年度國中棒球聯賽（硬式組）4強新明與長安交手，兩隊賽前本學年度2次對戰各拿1勝，今天比賽攻勢往來，新明1局下靠林楷翰安打先馳得點，4局上長安靠著暴投跑回分數，新明4局下黃字泫敲出安打送回2分，長安則在5局上藉著曾乙喆二壘安打再將比數扳平。

新明5局下陳鉦汯安打送回1分，6局下新明再起攻勢，2人出局後孫駿彥選到保送上壘，黃字泫補上安打，長安投手王元甫接著連續送出3次四死球保送，讓新明擠回分數，長安即時換投，但新明陳鉦汯敲出二壘安打一棒清壘，新明單局灌進5分、奠定勝基，長安7局上追回1分，沒能延續攻勢吞敗。

新明總教練黃湋志表示，長安是熟悉的對手，誰堅持住就有機會，6局搶下大局是關鍵，陳鉦汯那一支清壘二壘安打拉開氣勢。

黃湋志提到，陳鉦汯自32強賽對台中市中山國中那場比賽開轟後就越打越好，國小在台南只打社區棒球，國二就入選LLB代表隊，投打進步很多，目前最快球速約135公里。

陳鉦汯今天先發打6棒、單場3支2，也有登板後援投1局失1分，他提到，對中山打出國中首轟後，越打越有信心，投球最近都是定位後援角色，今天雖然有一點緊張，但還好打者打回的分數足夠。

新明去年拿下季軍，黃湋志說，今年闖進冠軍戰、比去年進步，明天冠軍戰還是要步步為營。

今天另一場4強賽，台南市崇明國中全場狂敲19支安打，以15比8擊敗新北市二重國中，隊史首度晉級冠軍戰，明天將挑戰隊史首冠，而明天的季軍戰將由台北市長安國中對上新北市二重國中。

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