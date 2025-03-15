快訊

經紀公司才喊話求見金賽綸媽媽 金秀賢「下半身失蹤」洗碗照先曝光

看清金秀賢？全智賢曾喊「拒再合作」挨轟 12年後大逆轉：根本先知

中職／胡金龍談林智勝也要退役：把回憶留在美好階段

中央社／ 高雄15日電
中職統一獅隊41歲胡金龍今年球季結束後就要結束職棒生涯，今天也是他最後一次出席中職開季活動。 聯合報系資料照
中職統一獅隊41歲胡金龍今年球季結束後就要結束職棒生涯，今天也是他最後一次出席中職開季活動。 聯合報系資料照

中職統一獅隊41歲胡金龍今年球季結束後就要結束職棒生涯，今天也是他最後一次出席中職開季活動。談到林智勝也將要退休，胡金龍表示「把回憶留在美好階段也不是壞事」。

統一獅隊的胡金龍在今年開訓時宣布，今年球季就是他的最後一個球季，將卸下球員身分。中華職棒今天在高雄展覽館舉辦開季宣傳活動，胡金龍也是最後一次以球員身分參加，他笑說：「滿特別的，想說今年智勝怎麼沒有來。」

味全龍隊43歲「大師兄」林智勝今年球季結束後也將要退役，被問到聽到消息時的心情，胡金龍表示，「我們之前就有在聊這個話題，打高爾夫球時會聊到一些，其實他一些紀錄都達標了，棒球生涯也都規劃好了，沒有覺得很意外。」

胡金龍坦言，到了這個年紀，「棒球生涯後半段大家都在跟自己身體對抗、競爭，把回憶留在美好階段也不是壞事，未來還是要傳承下去，以他（林智勝）的經驗、資歷，他未來一定是很好的教練。」

目前中職生涯出賽941場的胡金龍，是否會想要挑戰千場出賽，他指出，「應該有機會，但反正就平常心，沒有太在意個人紀錄，今年其實還是一樣，把自己準備好，不會說最後一年就放鬆心態去面對，還是要以贏球為目標。」

中職 林智勝 胡金龍

延伸閱讀

中職開季團圓大辦桌 陳其邁現身挺台鋼雄鷹

中職／萬能右腕後又受封犀利滑球 悍將江國豪也驚訝

中職／經歷沒受過的傷 郭俊麟不求突飛猛進：我的年紀…

中職／陳子豪等待復健「畢業證書」 錯過中華隊吐露心聲

相關新聞

中職／開季辦桌菜單藏梗 蔡其昌問陳傑憲合約談好了嗎？

2025台灣運彩中華職棒開季宣傳活動今天在高雄展覽館舉行，以「大辦桌」形式邀請球迷同樂，菜單名稱也與棒球結合，會長蔡其昌...

中職／蔡其昌願親邀卡、費雙仔打經典賽 找曾總續任盼上半年定案

中華隊在經典賽資格賽取得明年會內賽門票後，外界開始關心大聯盟兩位台美混血球員卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾...

中職／陳子豪等待復健「畢業證書」 錯過中華隊吐露心聲

味全龍隊陳子豪在參加經典賽資格賽集訓時受傷，讓他錯過披上國家隊戰袍的機會，他坦言：「有小小可惜，這是最有機會穿上的一次。...

中職／經歷沒受過的傷 郭俊麟不求突飛猛進：我的年紀…

中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍，然而其中郭俊麟在自辦賽拉傷大腿，趕不上今年開季，重新設定的目標是維持成績不要太大落差，...

中職／悍將藍力改當「鑀龍」 龍隊6洋投到齊備戰新球季

味全龍隊公布新洋投，就是去年效力富邦悍將隊的藍力（Aaron Leasher），譯名改為「鑀龍」，他將穿上55號龍隊戰袍...

日職／和田毅最後「松坂世代」謝幕 134公里直球K掉清宮幸太郎笑了

「松坂世代」最後一人，左投和田毅去年球季後以43歲之齡宣布引退，軟銀球團為他舉辦引退賽，今天在熱身賽投1人次，作為對戰打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。