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中職／萬能右腕後又受封犀利滑球 悍將江國豪也驚訝

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
中華職棒36年開季「大辦桌」活動，富邦悍將隊江國豪（右起）、江少慶出席。記者蘇志畬／攝影
中華職棒36年開季「大辦桌」活動，富邦悍將隊江國豪（右起）、江少慶出席。記者蘇志畬／攝影

中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍，其中國手江國豪不僅獲得「萬能右腕」稱號，超犀利滑球也被官方認證，江國豪笑說：「滿驚訝的。」

江國豪在去年12強賽中總計出賽3場、投6.1局，被敲出7支安打，飆出7次三振，僅失掉1分，防禦率1.42，投手各個位置都能勝任的能力被日本媒體封為「萬能右腕」。

而他在預賽對上日本隊時，6局上2人出局、一三壘有人局面，以一記變化幅度超大的滑球，三振掉強打桑原將志，世界棒壘球總會在官方社群特別剪輯這段影片，與日本隊北山亘基並列兩大最犀利變化球。

對於自己被官網點名，江國豪有些意外，「中華隊投手很多人變化球都很好。」在12強後江國豪也沒感受到自己的關注度提高。

而今年中職賽季球迷可能要晚點才會看到江國豪站上投手丘，他在球季後個人例行的PRP（高濃度血小板）保養時，檢查發現有骨刺，因此決定長痛不如短痛，在12月20日開刀治療，江國豪說：「不想像2021年一樣拖很久，反正都會影響比賽，就趕快處理。」

江國豪目前開始傳接球，距離拉長到60公尺就可以開始進牛棚練投，順利的話4月底可以回到比賽狀態，至於新球季的定位他還沒想到那一步，「也要等歸隊後才會知道。」

中華隊 日本隊 江國豪

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