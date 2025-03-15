日職／樂天陽柏翔二軍首打席敲安 王彥程中繼登板無失分

日職二軍例行賽樂天金鷲今天與讀賣巨人交手，樂天隊陣中2名台灣球員出賽，內野手陽柏翔生涯首打席敲出二壘打，投手王彥程中繼投0.2局無責失分，樂天終場以5比4搶勝。

20歲內野手陽柏翔去年在日職選秀會被樂天金鷲隊指名，今年球季二軍出發，陽柏翔今天與巨人隊比賽，先發打2棒、守二壘，日職二軍例行賽生涯首戰首打席就敲安打，今天1局上1人出局後敲出左外野方向二壘打。

陽柏翔2局上敲出二壘方向滾地球出局，5局上敲出游擊方向滾地球出局，7局上敲出二壘方向滾地球出局，9局上也是游擊方向滾地球出局，單場5打數敲出1支安打。

樂天隊今天2局上先攻下2分，4局下樂天隊先發投手莊司康誠有狀況，三振首名打者後，先敲出三壘方向安打，接著投出四壞保送，再被增田陸敲出安打失掉1分。

4局下1人出局、壘上有人局面，樂天隊換上投手王彥程登板中繼，先讓打者敲出左外野方向飛球出局，但接著連續被敲2支安打失分，失掉的分數都算在先發投手身上，王彥程即時回穩，三振抓下該局第3個出局數、沒有多掉分數，4局結束巨人反以3比2超前比數。

巨人隊5局下再拿1分，樂天比賽後半段追分，7局上靠著吉野創士、伊藤裕季也接連安打先追1分，9局上吉野創士敲出超前比數2分砲，幫助球隊翻轉戰局，樂天順利搶勝。

王彥程今天總計用20球投0.2局，被敲出2支安打，投出1次三振、沒有四死球保送，無失分，無關勝敗。