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中職／悍將藍力改當「鑀龍」 龍隊6洋投到齊備戰新球季

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「鑀龍」加入味全龍隊。圖／味全龍隊提供
「鑀龍」加入味全龍隊。圖／味全龍隊提供

味全龍隊公布新洋投，就是去年效力富邦悍將隊的藍力（Aaron Leasher），譯名改為「鑀龍」，他將穿上55號龍隊戰袍，龍隊也將以6名洋投陣容迎接新賽季。

龍隊球團今天正式迎來28歲左投鑀龍的加入，身高183公分，在2017年大聯盟選秀中被聖地牙哥教士隊於第六輪選中，並在小聯盟磨練多年，展現穩定的投球實力。

味全龍隊6位洋投到齊。圖／味全龍隊提供
味全龍隊6位洋投到齊。圖／味全龍隊提供

鑀龍去年在悍將出賽9場，取得4勝3敗、防禦率2.21，轉戰龍隊後將披上55號戰袍迎接全新挑戰，目前已經開始正式訓練。

龍隊球團表示，期待鑀龍的表現，與我們一起並肩作戰，為球隊帶來更多勝利。加上鑀龍，龍隊本季六位洋投已經到齊。

味全龍 富邦悍將 選秀

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