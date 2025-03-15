中職／經歷沒受過的傷 郭俊麟不求突飛猛進：我的年紀…

世界12強棒球賽拿下冠軍的中華隊投手郭俊麟，在獅隊自辦熱身賽拉傷大腿，趕不上今年開季，重新設定的目標是維持成績不要太大落差，「在我這個年紀，還要突飛猛進有點難。」

統一獅隊總教練林岳平日前透露郭俊麟因拉傷趕不上開季，郭俊麟表示，自己原本希望有機會，但照目前復原進度可能會慢個幾周，「就怕太趕，還沒全好又造成傷害，對自己跟球隊來說都不好。」

後腳拉傷是郭俊麟生涯第一次，他苦笑說：「可能跟年紀有關吧，之前不會受的傷，自己之後要稍微再注意。」目前仍維持範圍內的訓練，希望在能開始投球後進度不會落後太多。

去年12強出賽對郭俊麟來說確實有些差異，他表示：「以往比較早關機，有時間重新儲存力量，去年比賽完後，關機的時間點比較尷尬。」對於今年的目標，郭俊麟認為自己能做的就是想辦法幫助球隊，無論是在場上或是場下對學弟的關懷。