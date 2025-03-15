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中職／開季活動首移師高雄席開100桌秒殺 陳其邁喊下次300桌

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中華職棒今年開季活動首度移師高雄以大辦桌形式席開100桌。記者郭韋綺／攝影
中華職棒今年開季活動首度移師高雄以大辦桌形式席開100桌。記者郭韋綺／攝影

中華職棒今年開季活動首度移師高雄，席開100桌，找來內門總舖師掌鼎手路菜，球迷買餐券進場，創下55秒完售紀錄。高雄市長陳其邁喊話，中職下次再到高雄要辦300桌都沒問題，也為在地台鋼隊應援加油，第一年表現還行，希望繼續努力。

中華職棒年度口號揭曉，「NEW CHAPTER 新篇章」象徵台灣棒球拿下12強冠軍後，正式走入下個新時代，今天千人齊聚高雄大會師，首次以傳統流水席辦桌方式迎接球季到來，還把舞台車開進會場，歌舞表演炒熱氣氛。

聯盟會長蔡其昌說，這次能搶到票的人都是天選之人，公開徵求搶票秘訣，「如何在1分鐘內搶到票，等下找我合照要把秘訣告訴我」。

這次餐券只賣600元至1000元不等價格，對陳其邁喊話下次辦300桌，蔡其昌笑說，這已經不是佛心價，根本流血價，台北、台中爭相預約辦，但不是不辦，會再找機會以不同形式辦。

蔡其昌說，獲高雄市長陳其邁邀請支持，今年把開幕活動移師高雄，職棒36年即將開打，今年一定很精彩，6支球隊都做好準備，他首先點名味全隊，在FA（自由市場）把所有選手都快買光，富邦也一樣，把最優秀的威助總教練挖到二軍，啦啦隊又是最頂，來勢洶洶。

談到統一獅，蔡其昌突問蘇泰安「傑憲，約談好了嗎？」趕快談好，不然旁邊領隊都是敵人，「傑憲顧袂條，每一隊攏袂來買了」，一席話惹得全場爆笑。

蔡其昌說，兄弟隊更不用講，現在是冠軍的常勝軍，把洋將最強挖到兄弟，今年應該準備好連霸；至於樂天桃猿的隊長林立還是依然火燙，還是很強。

話鋒一轉，講到台鋼休季的團長之亂，蔡其昌說「不要再TAG我了，我都回答了」，台鋼雖然只打第一年，不過第一年球迷進場數，在地人支持都達到6000至7000人，這是破聯盟史上第一年球隊的成績。

陳其邁戴台鋼球帽上台說，台鋼第一年表現還行，希望繼續努力，「不只台灣尚勇，高雄尚勇。」還喊話中職「下次不要只有開100桌，辦300桌都沒問題」。

中職36年球迷蔡尚顓從1990年中職元年就開始看球，他原本支持兄弟象，因洪一中出任台鋼總教練，自己又是高雄人，決定轉向支持在地台鋼，他說今年在澄清湖球賽，每一場都會去看。

高雄在地台鋼隊的陳柏清（左）、陳宇宏（右）。記者郭韋綺／攝影
高雄在地台鋼隊的陳柏清（左）、陳宇宏（右）。記者郭韋綺／攝影
中華職棒聯盟會長蔡其昌。記者郭韋綺／攝影
中華職棒聯盟會長蔡其昌。記者郭韋綺／攝影
中華職棒今年開季活動以辦桌形式舉辦，還把舞台車開進會場。記者郭韋綺／攝影
中華職棒今年開季活動以辦桌形式舉辦，還把舞台車開進會場。記者郭韋綺／攝影
中職棒球隊應援團女孩人氣夯。記者郭韋綺／攝影
中職棒球隊應援團女孩人氣夯。記者郭韋綺／攝影
球迷排隊參加與啦啦隊女孩碰拳會。記者郭韋綺／攝影
球迷排隊參加與啦啦隊女孩碰拳會。記者郭韋綺／攝影
36年中職球迷蔡尚顓支持高雄在地台鋼隊。記者郭韋綺／攝影
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中職 台鋼 樂天桃猿

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