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中職／陳子豪等待復健「畢業證書」 錯過中華隊吐露心聲

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
中華職棒36年開季「大辦桌」活動，味全龍隊陳子豪（右起）、蔣少宏出席。記者蘇志畬／攝影
中華職棒36年開季「大辦桌」活動，味全龍隊陳子豪（右起）、蔣少宏出席。記者蘇志畬／攝影

味全龍陳子豪在參加經典賽資格賽集訓時受傷，讓他錯過披上國家隊戰袍的機會，他坦言：「有小小可惜，這是最有機會穿上的一次。」

陳子豪轉戰味全龍隊後，今天在中職開季活動首次於球迷面前自我介紹，他笑說還是有點不順，可能需要特別練習一下。

陳子豪在集訓時滑壘導致腰部不適，未能進入最終28人名單，回到母隊後昨天雖在自辦賽上場，但僅參與打擊，他笑稱：「自己感覺不錯，但還需要拿到復健組的『畢業證書』。」

味全龍總教練葉君璋日前評估，陳子豪應該在官辦熱身賽第二輪有機會歸隊，陳子豪也說，目前防護員指示是循序漸進，不能一下就打滿整場，但自己的身體感覺沒什麼問題。」

對於錯過參加國家隊，陳子豪表示：「自己覺得這是最有機會的一次，明年（經典賽）可能更低，因為旅外選手回來的比較多，可能就沒有太大機會。」

只不過有過中華隊集訓的經驗，陳子豪已經很開心，「自己不會強求，說真的，比我好的選手很多，自己不會太在意，經歷這麼多年，也已經習慣。」

陳子豪離開後，中信兄弟隊今年網羅了不少各隊的王牌投手，陳子豪笑說：「之前在兄弟就都是對上對方王牌，現在轉隊還是要遇到，就是設法攻破他們。」

味全龍 經典賽 陳子豪

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