中職／當兵思考人生 林暉盛新球季扛中繼有「想成為的人」

中信兄弟隊2023年選秀第一指名林暉盛去年因為當兵在季中就被註銷，在軍中思考人生，讓他對今年球季更有想法，而教練團也將他定位在中繼，林暉盛希望能透成為足以信賴的投手。

林暉盛昨天在官辦熱身賽首度登板，投0.2局掉2分，關鍵是被連續被陳晨威、林立和林智平敲出安打，另有2次四壞，不過林暉盛認為自己的身體狀態是好的，「前面有展現該有內容，但被晨威敲安後，對林立的配球想法有點太簡單，應該要想更多策略，被敲2支安打後有點拉不回來。」

中信兄弟2023年選秀第一指名林暉盛，昨天在公辦熱身賽初登板，雖然僅投0.2局掉2分退場，但他表示感覺是好的，而今年也將定位中繼，希望成為讓教練團可以信任的投手。

為了當4個月的兵，林暉盛去年提前結束賽季，12月底退伍後立刻投入重訓，強化小肌肉、核心肌群，「投球的時候發現，要回到原本強度需要花一些時間。」新訓階段身體的訓練幾乎停擺，直到下部隊才有時間練習。

在軍中的時間無法訓練，林暉盛開始思考「回到球場後想要成為什麼樣的人？」這個答案他打算先放在心裡，「因為還沒達到，要先付出行動。」

但也因為調整進度慢了一些，兄弟邀請客座教練工藤公康來的時候，林暉盛沒機會在他面前展現自己、尋求建議，直呼可惜，「他在上課時還是有聽到一些想法，對我有幫助，像是有教練問他如何成為生涯長久的投手，他說要找到負擔不算太大但可以全力以赴的方法。」

今年教練團將林暉盛定位在中繼，林暉盛自己也覺得對半年沒比賽的自己是好事，只不過需要再加強觀念、想法，也會跟其他學長學習，新人如伍立辰、陳冠穎也都表現得很好。