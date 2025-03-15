中職／爭取大聯盟海外賽最快要2028後 蔡其昌先挑戰場均9千人

中華職棒今天在高雄展覽館舉辦開季「大辦桌」，百桌名額開放1分鐘就秒殺，中職會長蔡其昌放眼今年進場人數目標定在「場均9000人」，也期待透過逐步帶動棒球人口，提升大聯盟海外戰來台的機率，不過最大難度還是「錢」。

中職去年在台北大巨蛋加入作為比賽場地後，合計吸引超過276萬人次進場、場均7684人，都寫下史上新高，今天蔡其昌接受訪問時透露，今年的目標是場均9000人，以360場來計算則是324萬人次的超高標。

近期大聯盟海外開幕戰成為球迷熱議話題，蔡其昌透露，經典賽資格賽時就曾向大聯盟詢問來台可能性，只不過卡在2027年前還有勞資協商、2028年洛杉磯奧運，「在這之後的可能性比較高。」

蔡其昌也表示，在這之前台灣自己要做好準備，「權利金會很高，台灣球迷埋不埋單？」蔡其昌個人情感上很期待，但實務面上還是要考量商業層級，「權利金恐怕5、6億台幣跑不掉，還要加上球隊來台所需的費用，台灣要做需要整合各界力量，組成一個團隊。」

2025台灣運彩中華職棒開季宣傳活動今天在高雄展覽館舉行，以「大辦桌」形式邀請球迷同樂。記者蘇志畬／攝影

蔡其昌認為，台灣若能逐步提升觀看棒球的人口、票房，更能說服大聯盟來台，也有更多信心去爭取，「雖然有很高的代價，但不是說困難就說不可行。」

今天的辦桌活動門票秒殺就是一劑強心針，蔡其昌透露，不少球迷一直抱怨買不到票，但這次宣傳性質已不是佛心而是「流血價」，不過高雄市長陳其邁極力爭取明年續辦，也願意幫忙找資源，希望開到更多桌，「不只高雄，桃園也曾爭取明星賽，不分黨派，喜愛棒球的縣市首長我們都很歡迎。」

前年在台北兒童樂園、今年在高雄辦桌，蔡其昌透露，希望能夠讓棒球走進台灣人的生活中，「不是只有國際賽，這樣底蘊才會深厚，」

蔡其昌直言，棒球不只是國際賽和職棒，要變成日常生活，這樣底蘊才會雄厚，「聯盟團隊很有創意，之前以親子活動為主題辦在兒童樂團，這次連結在地，請了總鋪師和電子花車來，展現台灣生猛有力的一面，謝謝球迷捧場。」