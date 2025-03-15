中職／蔡其昌願親邀卡、費雙仔打經典賽 找曾總續任盼上半年定案

中華隊在經典賽資格賽取得明年會內賽門票後，外界開始關心大聯盟兩位台美混血球員卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild）的加入可能，中華職棒會長蔡其昌今天表示，若有需要也會親自赴美邀請，展現誠意。

2023年經典賽中華職棒就曾詢問兩位強打的意願，去年12強開打前，總教練曾豪駒赴美時也曾與兩人會面，也持續保持聯繫，當時就得知費爾柴德很有意願加入。

蔡其昌今天在中職開季宣傳活動接受訪問時表示，職業球員都有個人考量，但費爾柴德已經清楚表達意願，而卡洛爾則是響尾蛇隊看板球星，如果有美國隊徵召應該會是他的首選，「但只要流有台灣血液，我們都會盡力去爭取。」

費爾柴德雖表達意願，但蔡其昌表示，仍要看教練團成立後，需要什麼類型的球員，費爾柴德也需要保持健康，「以他實力無庸置疑是國家隊強心針。」

蔡其昌更透露，今年時間允許的話，自己也會去美國詢問兩人參加國家隊的意願，「職業球員沒有義務加入，我們能做的就是拿出誠意與熱情，讓他們感受到我們的邀請是有誠意的。」

而目前2026年經典賽中華隊總教練人選仍未定，12強冠軍教頭曾豪駒想先休息，蔡其昌表示：「個人期待在上半年確定人選，不宜拖延。」

中華職棒目前仍傾向由曾豪駒接任，蔡其昌表示：「資格賽剛打完，讓曾總休息1、2個月，我們也會是會保持聯絡，擔任國家隊總教練責任、壓力都很大，沒有任何人有義務承擔這份重擔。」

只不過蔡其昌也說，以曾豪駒帶領球隊拿下12強冠軍、晉級經典賽會內賽的資歷，「有什麼理由不讓他繼續帶隊呢？」因此蔡其昌仍會持續拜託曾總接任。