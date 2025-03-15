中職／開季辦桌菜單藏梗 蔡其昌談陳傑憲合約、雄鷹話題滿滿

2025台灣運彩中華職棒開季宣傳活動今天在高雄展覽館舉行，以「大辦桌」形式邀請球迷同樂，菜單名稱也與棒球結合，會長蔡其昌致詞時稱讚六隊實力，藏滿棒球話題的發言更是引發現場球迷掌聲。

本次活動由高雄內門知名辦桌名廚洪師傅掌廚，近百桌的團圓席次在開賣1分鐘內即宣告完售，蔡其昌笑說很不可思議，「大家怎麼搶到票的？要跟我說一下，周杰倫演唱會我都搶不到。」

六隊球員、啦啦隊跟球團代表也都到場支持，蔡其昌一一點名各球隊強項：「味全龍 FA市場把選手買光。」而富邦悍將也將林威助招攬至二軍，「啦啦隊更是最頂的，來勢洶洶。」

提到統一獅隊，蔡其昌也說球員的顏值最高，而且從12強到經典賽，獅隊的球員表現都很搶眼，只不過也詢問領隊蘇泰安，「陳傑憲的合約談好了嗎？現在坐旁邊的（其他球團代表）都是你的敵人喔。」

2025台灣運彩中華職棒開季宣傳活動今天在高雄展覽館舉行，以「大辦桌」形式邀請球迷同樂，菜單名稱也與棒球結合，會長蔡其昌致詞時稱讚六隊實力。記者蘇志畬／攝影

接著是中信兄弟，蔡其昌笑說，過去爪迷都看到亞軍，現在是冠軍常勝軍，今年更準備好最強洋將，「這季是要準備連霸了吧？」至於樂天桃猿隊，蔡其昌也點出隊長林立近期熱身賽手感火燙，「企圖心很強烈喔。」

最後則是在地的台鋼雄鷹隊，休賽季話題滿滿，蔡其昌也笑跟球迷說：「不要再TAG我了啦！」接著也期待陳文杰早日康復，「雞柳條、一粒也都還在，你不能只有好的時候才愛台鋼。」

不過蔡其昌立刻話鋒一轉，「不過台鋼好像沒好過？」此話一出現場球迷出現鼓噪聲，蔡其昌趕緊補充：「畢竟才第一年，沒有好過也很正常，但不要再說高雄是無情城市，台鋼第一年進場場均人數到6千、7千人，已經是新球隊的紀錄。」

蔡其昌也強調，六支球隊都很用心，球迷才會更投入，中職才能持續進步，國家隊也會更強，「我們會持續努力，讓職棒環境越來越好。」

本次「開季團圓大辦桌」特別規劃9道佳餚及一道甜點，以棒球賽事元素為靈感，結合各球隊特色，打造獨具巧思的菜單：