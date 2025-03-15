日職／和田毅最後「松坂世代」謝幕 134公里直球K掉清宮幸太郎笑了

「松坂世代」最後一人，左投和田毅去年球季後以43歲之齡宣布引退，軟銀球團為他舉辦引退賽，今天在熱身賽投1人次，作為對戰打者的火腿隊清宮幸太郎很給面子，面對134公里直球揮空遭到三振，讓和田毅也笑了。

和田毅曾赴美4年，2012年與台灣左投陳偉殷同一年加入金鶯隊，但他在金鶯並未留下任何出賽紀錄，就進行TJ韌帶置換手術，合約到期轉戰小熊隊；生涯則在日本職棒留下17季出賽，取得160勝89敗、防禦率3.18。

和田毅去年度過傷勢攪局的一年，儘管球團表達希望他續戰，但他在思考過後仍在11月宣布告別選手生涯，「最後的大榮戰士」、「最後的松坂世代」謝幕。

軟銀球團今天為他舉辦引退賽，先發投1人次，面對清宮幸太郎共投4球，包括3顆直球、1顆滑球，3顆直球球速依序是133、135、134公里，清宮幸太郎最終揮空遭到三振，和田毅也瞬間露出燦笑，隨後軟銀監督小久保裕紀親自走上場換投，隊友們也一一列隊迎接他的退場。

清宮幸太郎表示，前輩的投球非常犀利，自己非常榮幸可以成為最後一位與他對戰的打者，為他22年來的努力送上敬意，「我從小就看前輩投球，一直都很景仰他，而且我們同樣身穿21號球衣。」