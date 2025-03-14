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中職熱身賽／雄鷹延長賽獲勝 富邦悍將張奕先發投4局

中央社／ 台北14日電
張奕。聯合報資料照片
張奕。聯合報資料照片

中職今天在嘉義市球場的官辦熱身賽，10局上台鋼雄鷹胡冠俞擊出關鍵安打，顏郁軒再敲超前高飛犧牲打，終場雄鷹3比2擊退富邦悍將。此外，悍將的張奕此戰先發4局掉1責失。

雄鷹在2局上靠著王柏融從張奕手中敲出陽春全壘打，先馳得點；3局上雄鷹一壘有人時，顏郁軒敲出二壘安打，形成二、三壘有人，接著王柏融再擊出滾地球送回1分，取得2比0領先。

不過悍將在3局下展開攻勢，董子恩遭到觸身球上壘後，林哲瑄選到四壞球保送，接著陳真擊出內野安打，加上二壘手曾昱磬傳球失誤，悍將攻下1分，接著蔡佳諺擊出滾地球，帶有1分打點，雙方戰成平手。

雙方以2比2進入延長賽突破僵局制，10局上雄鷹隊的紀慶然先站上二壘，胡冠俞敲出一壘安打後，顏郁軒擊出高飛犧牲打；下個半局悍將沒辦法攻下分數，終場雄鷹就以3比2獲勝。

悍將今天推出世界12強棒球賽國手張奕先發，雖然他在去年加入悍將時是後援身分，不過今年球季以先發身分出發。張奕此戰用60球先發投4局，被敲出6支安打，沒有出現保送，送出2次三振，失掉2分含1責失。

雄鷹隊則是由洋投艾速特（Eric Stout）先發登板，他是前中信兄弟洋投艾士特。艾速特用64球投4局，僅被擊出1支安打，出現2次四死球保送，投出5次三振，掉2分都不是責失分。

張奕 王柏融

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