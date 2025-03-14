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中職熱身賽／樂天林立、梁家榮開轟 桃猿勝兄弟

中央社／ 台北14日電
中職熱身賽今天開打，樂天桃猿林立開轟擊敗兄弟。聯合報系資料照
中職熱身賽今天開打，樂天桃猿林立開轟擊敗兄弟。聯合報系資料照

中華職棒官辦熱身賽樂天桃猿今天與中信兄弟交手，桃猿攻勢集中在後半段，林立2分砲扳平比數、梁家榮7局上敲出超前比數陽春砲，桃猿隊終場以6比2搶勝。

樂天桃猿隊今天官辦熱身賽作客台中洲際棒球場與兄弟交手，兄弟4局下靠著曾頌恩高飛犧牲打先馳得點，5局下靠著高宇杰高飛犧牲打再添1分。

桃猿隊前5局沒有拿下分數，6局上1人出局後陳晨威敲出二壘打，林立開轟、2分砲幫助球隊扳平比數，7局上梁家榮敲出超前比賽陽春砲，8局上1人出局後桃猿隊靠著陳晨威、林立、林智平連3支二壘打再拿2分。

9局上桃猿隊宋嘉翔率先敲出二壘打，靠著犧牲觸擊推進，陳晨威補上安打，替球隊多添1分保險分，桃猿隊奪下官辦熱身賽第2勝。

林立官辦熱身賽維持不錯打擊手感，目前3場比賽都有安打，今天單場4打數敲出2支安打，包括1發全壘打，貢獻3分打點。

樂天桃猿今天由新洋投霸鉧德（JonathanBermudez）先發，總計用70球投4.1局，被敲出4支安打，投出4次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分、無關勝敗。

桃猿隊投手舒治浩5局1人出局接手中繼，投0.2局無失分，劉家翔中繼投3局沒被敲出安打，投出2次三振、2次四壞保送無失分、奪下勝投，呂詠臻後援投1局無失分，替球隊守住勝利。

林立 樂天桃猿

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