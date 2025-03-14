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U18亞洲盃／5人制棒球中華隊吞「亞」 辜仲諒勉勵：下次討回來

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
U18亞洲盃5人制棒球賽今日中華隊冠軍戰輸給日本隊無緣連霸，選手們紛紛難過落淚，中華民國棒球協會理事長辜仲諒（左）特別勉勵球員。圖／中華棒協提供
U18亞洲盃5人制棒球賽今日中華隊冠軍戰輸給日本隊無緣連霸，選手們紛紛難過落淚，中華民國棒球協會理事長辜仲諒（左）特別勉勵球員。圖／中華棒協提供

U18亞洲盃5人制棒球賽今日中華隊日本隊爭冠，經歷3盤激戰中華隊沒能翻轉戰局，無緣連霸讓選手們紛紛難過落淚，中華民國棒球協會理事長辜仲諒特別勉勵球員，比賽總有輸贏，對自己木滿意就不斷訓練、拚命練習，「下一次一定要討回來。」

中華隊此次預賽戰績6戰全勝晉級，但在冠軍戰雖然首盤以7：2拿下，但接下來5：12、4：5連掉兩盤而吞敗，出席觀賽的亞洲棒球總會會長暨中華棒協理事長辜仲諒特別勉勵球員，他表示，大家努力這麼久，拚到第二名已經很不容易，但輸球後最重要的是記得自己失誤在哪、讓失誤不再犯。

雖然中華隊亞軍作收，但依舊取得今年9月世界盃的門票，辜仲諒表示，這段時間就努力練習、拚命練習，日本隊很強，如何擊敗日本隊就是下一次的目標。

日本隊今年首度參加U18亞洲盃五人制棒球賽即奪冠，日本隊森本愛華獲頒女選手最有價值球員（MVP），男選手MVP則由中華隊鐘家樂拿下。

中華隊 日本隊 棒球

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