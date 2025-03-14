U18亞洲盃／5人制棒球鐘家樂奪MVP 不後悔每個選擇

U18亞洲盃5人制棒球賽台灣不敵日本、奪下亞軍，將在世界盃再拚青奧門票；鐘家樂獲選男選手MVP，他表示雖然自責但不後悔每個選擇，「大家都很努力了」。

U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊6戰全勝晉級冠軍戰，今天冠軍戰與日本交手，前兩盤7比2、5比12戰成平手，決勝第3盤，兩隊一度戰成4比4平手，日本5局上搶下1分，5局下台灣隊追分不及以4比5吞敗，無緣連霸，台灣沒能直接搶下2026年青奧門票，但世界盃還有再次挑戰機會，前3名仍可前進青奧。

台灣隊鐘家樂獲選賽會男選手最有價值球員（MVP），冠軍戰首盤4安4打點，第2盤也有2安1打點，第3盤單場4安1打點。

鐘家樂坦言，打到第3盤大家情緒上的起伏較大，因為想贏的心很強烈，又是在台灣主場、壓力不小，日本隊與預賽時交手感覺不同，「有針對我們的弱點打、求勝慾望更強。」

對於亞軍成績，鐘家樂表示「不滿意，但還是會接受」，賽後隊友紛紛落淚，鐘家樂反而很冷靜，也安慰隊友說這都是經驗，世界盃繼續拚。

鐘家樂表示，面對比賽很多關鍵時刻都需要抉擇，結果不好很自責，但不會後悔，若有機會入選世界盃代表隊，接球穩定性、守備移動範圍都要再提升。

對於奪下MVP，鐘家樂感謝教練團肯定，「也謝謝隊友，大家都很努力了、我也是，這次比賽不遺憾。」