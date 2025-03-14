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U18亞洲盃／5人制棒球中華隊奪亞軍 無緣連霸選手落淚

中央社／ 台北14日電
U18亞洲盃5人制棒球賽14日下午在台北進行冠軍決賽，由日本隊（圖）交手台灣隊，日本終場以2比1搶下冠軍金盃，選手開心慶祝。中央社
U18亞洲盃5人制棒球賽14日下午在台北進行冠軍決賽，由日本隊（圖）交手台灣隊，日本終場以2比1搶下冠軍金盃，選手開心慶祝。中央社

U18亞洲盃5人制棒球賽中華隊與日本爭冠，兩隊鏖戰至第3盤，中華隊沒能翻轉戰局，終場以7比2、5比12、4比5吞敗，奪下亞軍取得世界盃門票，無緣連霸賽後選手們紛紛難過落淚。

U18亞洲盃5人制棒球賽中華隊此次預賽戰績6戰全勝晉級冠軍戰，今天冠軍戰再與日本交手，首盤以7比2搶勝，第2盤以5比12吞敗，鏖戰至第3盤，日本隊前2局攻下4分，中華隊展現韌性，3局下追回3分，4局下再添1分扳平戰局，5局上日本攻下超前分，中華隊隊5局下半沒能追回分數吞敗。

沒能完成連霸，賽後中華隊選手難過落淚，總教練馮韋國表示，此次參賽剛開始目標就是拚前3名、取得今年在墨西哥舉辦的世界盃門票，後來知道冠軍能直接取得2026年青奧參賽資格，也有設定更高目標，可惜最後沒有完成。

馮韋國表示，從集訓到現在，選手們進步很多，在短時間內可以有這樣的表現、做到這樣已經很好了，面對強度更高的世界盃，攻擊上面速度、守備的穩定度都需要再提升。

中華隊預賽曾擊敗日本隊，冠軍戰再碰頭，馮韋國表示，有提醒選手這場比賽日本搶勝的企圖心一定更強，馮韋國表示，中華隊每名選手都很重要，8名選手無論場上場下的表現、互相鼓勵，都值得鼓勵。

日本隊首度參加U18層級5人制棒球賽就奪下冠軍，除了搶下世界盃門票，也取得前進青奧資格，日本隊女選手森本愛華為女選手最有價值球員（MVP），男選手MVP為中華隊鐘家樂。

日本隊 棒球

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