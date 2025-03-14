中職／李珠珢效應？悍將家族會員倍數成長 完售不再加開

富邦悍將昨天為南韓啦啦隊「AI 女神」李珠珢舉行媒體見面會，也在同一天開放富邦悍將家族會員申辦，不僅流量塞爆官網，球團今天也公布，家族會員開賣當天即完售，人數、營收都是倍數成長，但不再加開申請。

悍將昨天公布李珠珢穿上Fubon Angels戰袍的首秀日期，就在4月2日、3日在新莊棒球場的富邦悍將主場開幕戰，而同一天原訂中午12點開賣的家族會員，因瞬間流量爆衝導致悍將官網啟動保護機制，只能延後到下午3點重新開賣。

富邦悍將家族會員申辦開賣首日即完售。圖／富邦悍將隊提供

悍將球團今日表示：「2025富邦悍將家族會員於全面開賣首日即全數完售，整體會員人數與營收均較去年呈倍數成長，但仍有許多球迷反應希望能再加開人數，惟球團經評估後決定本年度不再開放申請，也感謝球迷朋友的熱情支持。」