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U18亞洲盃／5人制棒球韓國連兩屆季軍 奪世界盃門票

中央社／ 台北14日電
U18亞洲盃5人制棒球賽韓國隊14日擊敗伊拉克隊，連兩屆拿下季軍，也確定取得2025年在墨西哥舉行的世界盃門票。韓國隊總教練崔荷娜（Choe Hana）（前右2）與球員們合影留念。中央社
U18亞洲盃5人制棒球賽韓國隊14日擊敗伊拉克隊，連兩屆拿下季軍，也確定取得2025年在墨西哥舉行的世界盃門票。韓國隊總教練崔荷娜（Choe Hana）（前右2）與球員們合影留念。中央社

U18亞洲盃5人制棒球賽韓國擊敗伊拉克，連兩屆奪下季軍，也確定取得今年在墨西哥舉行的世界盃門票，總教練崔荷娜表示，今天終於像個完整團隊，盼延續到世界盃。

U18亞洲盃5人制棒球賽決賽移往北藝中心舉行，季軍戰由韓國與伊拉克交手，韓國首盤以9比1搶勝，第2盤一度戰成1比1平手，4局下韓國隊攻下2分，終場以3比1拿下，順利奪下季軍。

韓國隊總教練崔荷娜（Choe Hana）表示，代表隊僅集訓2週，前面的賽事沒有好好發揮，今天終於像個完整的團隊，期待延續到墨西哥世界盃可以有好的表現。

韓國隊昨天與日本隊比賽攸關晉級關係，但韓國吞下敗仗，崔荷娜表示，今天賽前也有鼓勵選手，昨天的比賽固然很重要，沒有表現好的部分該反省就反省，這只是一個過程，今天把該做的做好。

崔荷娜選手時期代表韓國女壘隊打過杭州亞運，也是韓國5人制棒球賽公開組選手，她表示，5人制棒球與壘球不同的地方在節奏很快，而且只打5局、採取男女混合組隊，也是很需要團隊和組織能力的比賽。

至於在技術上，棒壘球有手套和球棒，崔荷娜表示，5人制的棒球不管打、接球都只能用手，球速也很快，很多時候只能用身體擋下球，也是比較不同的地方。

日本隊 棒球 韓國隊

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