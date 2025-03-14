國中棒球聯賽／4強出爐 崇明勝虎林寫隊史紀錄

國中硬式棒球聯賽4強出爐，台南市崇明國中今天與新竹市虎林國中交手，團隊敲出12支安打，3局下打下4分大局奠定勝基，終場以11比4、5局搶勝，隊史首度闖進4強。

113學年度國中棒球聯賽（硬式組）8強賽崇明與虎林國中交手，兩隊首局各得2分，虎林3局上靠著2支安打攻下1分，崇明3局下同樣有攻勢，楊燿丞、鄭秉雄、林宥丞、鄭傑宇、林仕文安打連發，一舉攻下4分。

崇明4局下再起攻勢，林宥丞、鄭傑宇都敲出帶有打點的安打，虎林在5局上追回1分，崇明5局下靠著4次保送再擠回分數，鄭秉雄補上安打直接結束比賽。

崇明總教練許宸頊表示，首局先失分，鼓勵球員忘掉不好的事情，專注在場上，他們攻擊很亢奮，越打越順，沒想到能提前結束。

崇明4棒打者林宥丞今天單場3支2，貢獻4分打點，包括逆轉戰局的一擊，許宸頊提到，林宥丞之前打不好，但還是相信他，不移動棒次，他屬於中長程型打者，可短可長，積極攻擊，守中外野範圍也很大。

林宥丞坦言預賽無安打，扛第4棒打不好有點內疚，教練、物理師、心理師一直鼓勵他，自前天開始敲出安打就越來越好，「去年底台北國際城市青少棒錦標賽開始打第4棒，壘上有人壓力不一樣，教練告訴我要平常心，我手肘、肩膀有傷，可以說是拚了。」

崇明過去最佳成績是106學年第7名，今年突破隊史紀錄，許宸頊表示，感謝校長、學校後勤資源的支持，教練團分工合作，還有陳峰民教練統籌團隊，才能締造佳績。

今天比賽結束後，4強也全數出爐，分別是桃園市新明國中、台北市長安國中、台南市崇明國中、新北市二重國中。