中職／中信兄弟開幕戰冠軍戒曝光 商品部還有另一版

2025中信兄弟主場開幕周即將在3/29、3/30於台北大巨蛋開打，為了感謝球迷的支持，中信兄弟球團今日公布進場贈品，29日進場的限定區域球迷可獲得「2024 進擊冠軍戒指(球迷版)」，另外商品部也將推出「復刻球員版冠軍戒指」。

開幕戰當天內野B1、L2的球迷，可獲得「2024 進擊冠軍戒指(球迷版)」！球迷版冠軍戒指上刻有「Thank You Fans」字樣，送給球迷們珍藏這份「十冠榮耀」。

此外，開幕周兩日購買內野B1及L2區域球迷亦可獲得以中信兄弟2025年度口號「進化」設計的「進化應援短Tee」乙件，3/29為黃款、3/30為藏青款。

而凡購買內野全區的球迷皆有機會可獲得「中信兄弟《進化攻略手冊》」(B1、L2皆可領取，L4、L5 數量有限送完為止)，內容有完整的新球季資訊，包含黃衫軍團成員、應援歌曲教學、Passion Sisters成員介紹、年度賽程以及主場賽事活動等豐富的內容。