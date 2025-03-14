快訊

朋友變情人！老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 可能相識原因曝光

流浪紅貴賓沿路乞食遇好心人收養 1年後「暴風式成長變巨犬」飼主傻眼

新詐騙連環發！他相信Mail「4字通知」 一點進去錢慘被盜光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／中信兄弟開幕戰冠軍戒曝光 商品部還有另一版

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2025中信兄弟主場開幕周公布進場贈品。圖／中信兄弟球團提供
2025中信兄弟主場開幕周公布進場贈品。圖／中信兄弟球團提供

2025中信兄弟主場開幕周即將在3/29、3/30於台北大巨蛋開打，為了感謝球迷的支持，中信兄弟球團今日公布進場贈品，29日進場的限定區域球迷可獲得「2024 進擊冠軍戒指(球迷版)」，另外商品部也將推出「復刻球員版冠軍戒指」。

開幕戰當天內野B1、L2的球迷，可獲得「2024 進擊冠軍戒指(球迷版)」！球迷版冠軍戒指上刻有「Thank You Fans」字樣，送給球迷們珍藏這份「十冠榮耀」。

此外，開幕周兩日購買內野B1及L2區域球迷亦可獲得以中信兄弟2025年度口號「進化」設計的「進化應援短Tee」乙件，3/29為黃款、3/30為藏青款。

而凡購買內野全區的球迷皆有機會可獲得「中信兄弟《進化攻略手冊》」(B1、L2皆可領取，L4、L5 數量有限送完為止)，內容有完整的新球季資訊，包含黃衫軍團成員、應援歌曲教學、Passion Sisters成員介紹、年度賽程以及主場賽事活動等豐富的內容。

2025中信兄弟主場開幕周公布進場贈品。圖／中信兄弟球團提供
2025中信兄弟主場開幕周公布進場贈品。圖／中信兄弟球團提供
2025中信兄弟主場開幕周公布進場贈品。圖／中信兄弟球團提供
2025中信兄弟主場開幕周公布進場贈品。圖／中信兄弟球團提供

Passion 中信兄弟

延伸閱讀

中職／熱身賽雄鷹單局灌9分 魔鷹演猛打賞勝桃猿

中職／為李珠珢辦加盟儀式 韓網友：台灣有多重視啦啦隊？

中職／李珠珢官方YT、IG記者會後1小時火速成立 幕後有高人？

中職／台灣粉絲我來了！李珠珢甜喊：我愛你們

相關新聞

中職／中信兄弟開幕戰冠軍戒曝光 商品部還有另一版

2025中信兄弟主場開幕周即將在3/29、3/30於台北大巨蛋開打，為了感謝球迷的支持，中信兄弟球團今日公布進場贈品，2...

中職／我要全部！悍將上半季7大主題日公布 18日起搶票

2025年中職新球季即將展開，富邦悍將隊今天公布上半季7檔主題日，主場開幕系列戰「 Fight For All 」在4/...

中職／味全龍上半季9大主題日公布 神秘歌星待揭曉

中華職棒第36個賽季即將正式展開，味全龍隊今天公布上半季9大主題日，今年以「GOAL FOR ONE」為年度口號，誓言全...

中職／熱身賽雄鷹單局灌9分 魔鷹演猛打賞勝桃猿

中華職棒今天在嘉義市棒球場舉行的官辦熱身賽，由台鋼雄鷹與樂天桃猿隊交手，雄鷹全場敲出12支安打，其中在6局上灌進9分，洋...

中職／悍將0風聲搶下李珠珢 總經理曝超隱密「奪珠」計畫其實有1處露餡

李珠珢被譽為這個冬天「自由女神」市場的最重磅大魚，中華職棒6隊都曾探詢，最終成為Fubon Angels一員，今天在記者...

中職／「怕胖團」 再度操刀味全龍年度歌曲 林襄領小龍女獻聲

味全龍球團今日正式發表年度主題曲《Goal For One》MV，由知名樂團「怕胖團」 再度操刀製作，這首熱血新作將於3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。