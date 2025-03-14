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中職／我要全部！悍將上半季7大主題日公布 18日起搶票

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊今天公布上半季7檔主題日及新莊主場售票資訊。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今天公布上半季7檔主題日及新莊主場售票資訊。圖／富邦悍將隊提供

2025年中職新球季即將展開，富邦悍將隊今天公布上半季7檔主題日，主場開幕系列戰「 Fight For All 」在4/2、4/3登場，Fubon Angels 將全員到齊，6/14、6/15在大巨蛋則有「GPOP流行音樂節」登場，上半季26場新莊主場售票，將於3/18起開放家族會員優先購票，3/21起全面開賣！

4/2、4/3主場開幕戰「Fight For All」主題日，將帶來最熱血的悍將精神，與悍將家人們一起點燃新賽季的戰火！眾所期待的Fubon Angels 將全員到齊，包括備受期待的李珠珢加入Angels的首秀將登場，以最強陣容為悍將應援。

「Fight For All」開幕戰主題日要送你最有氣勢的應援T-shirt，以悍將藍白為主色系搭配強而有力的年度口號，主題日兩天只要購買熱區/熱力區門票（2日熱力區700元/熱區500元、3日熱力區900元/熱區700元），即可獲得「我要這件應援TEE」，2日贈送「亮白款」、3日贈送「湛藍款」。

4/12、4/13全新親子主題日奇妙登場！「奇趣城堡」等著大朋友、小朋友來一同來體驗科學的奧秘，現場多個互動式科學闖關攤位，透過趣味的遊戲收穫知識，還有親子手作區一起發揮創造力，另外多家美食餐車來補充體力。

4/26、4/27「春日探險」與你一起背上背包，來場冒險吧！挑戰刺激的攀岩及闖關活動，還有各式昆蟲和爬蟲動物等著家人們一起探索，揭開自然界的神奇面紗，激發你的冒險精神。

富邦悍將隊今天公布上半季7檔主題日及新莊主場售票資訊。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今天公布上半季7檔主題日及新莊主場售票資訊。圖／富邦悍將隊提供

5/3、5/4一起說「안녕你好」！不用搭飛機，最道地的韓國日就在新莊城堡，最強外援啦啦隊帶領家人們熱血應援，將有滿滿的韓國小吃以及傳統遊戲邀請悍將家人一起參與，來新莊城堡就能體驗韓國文化以及應援樂趣。

5/17、5/18發送「心動信號 」，就等你來接收！陽光男孩與你甜蜜相伴，悍將們要與你一起共度美好的週末時光，眾所期盼的甜蜜語錄等你發現，限定私服造型影像小卡絕對值得收藏，浪漫遊戲邀你來挑戰。

6/7、6/8球場變夜市，美食吃免驚！「迺夜市呷好味」主題日，把最台的夜市文化帶進棒球場，台味經典小吃應有盡有，現場還有夜市經典攤位遊戲，讓球迷體驗夜市氛圍，進場享受最嗨的「台味」棒球之夜。

6/14、6/15悍將主場移師台北大巨蛋，上半季壓軸主題日「G!POP流行音樂節」盛大登場，「絕讚好聲」將邀請熱門歌手以及人氣樂團輪番登場帶來精彩現場演出，結合棒球與音樂，為球迷打造一場震撼視覺及聽覺的棒球盛宴。

富邦悍將上半季26場新莊主場賽事門票，將於3/18 12:30起依序開放家族會員於「富邦悍將售票網、富邦悍將售票APP」優先購票，3/2112:30起於富邦悍將官方售票網、富邦悍將售票APP、全台全家便利商店「FamiPort」同步開賣全面開賣，大巨蛋主場賽事，將另行公告售票資訊。

富邦悍將隊今天公布上半季7檔主題日及新莊主場售票資訊。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今天公布上半季7檔主題日及新莊主場售票資訊。圖／富邦悍將隊提供

Fubon Angels 中職 富邦悍將

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