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中職／熱身賽雄鷹單局灌9分 魔鷹演猛打賞勝桃猿

中央社／ 台北13日電
中華職棒13日在嘉義市棒球場舉行官辦熱身賽，台鋼雄鷹隊全場敲出12支安打，其中洋砲魔鷹（Steven Moya）有3安猛打賞演出、包辦2分打點，助隊以10比1擊退樂天桃猿隊。（台鋼雄鷹隊提供）
中華職棒13日在嘉義市棒球場舉行官辦熱身賽，台鋼雄鷹隊全場敲出12支安打，其中洋砲魔鷹（Steven Moya）有3安猛打賞演出、包辦2分打點，助隊以10比1擊退樂天桃猿隊。（台鋼雄鷹隊提供）

中華職棒今天在嘉義市棒球場舉行的官辦熱身賽，由台鋼雄鷹與樂天桃猿隊交手，雄鷹全場敲出12支安打，其中在6局上灌進9分，洋砲魔鷹有猛打賞演出，終場以10比1擊退桃猿。

桃猿隊在5局下靠著馬傑森、成晉連2棒敲出二壘安打，率先攻下1分。

不過6局上桃猿投手群邱駿威、劉昱言、温展樂都壓不住雄鷹打線，胡冠俞敲三壘安打後，紀慶然再敲安打送回1分，接著藍寅倫靠著失誤上壘，顏郁軒、王柏融分別獲四壞、觸身保送，之後魔鷹（StevenMoya）、曾昱磬、吳念庭、林家鋐、紀慶然都敲出安打，單局灌進9分。

7局上雄鷹隊的王柏融敲出二壘安打後，魔鷹再補上安打添1分，終場雄鷹就以10比1擊退桃猿隊。此戰雄鷹一共敲出12支安打，其中魔鷹5打數敲出3安猛打賞，包辦2分打點；另外桃猿團隊出現3次守備失誤。

雄鷹今天推出日籍洋投吉田一將先發，用56球投5局，僅被敲出3支安打，投1次保送、1次三振，失掉1分；接著黃紹睿、許育銘、伍祐城、張誠恩接連登板，都沒有失分。

桃猿隊先發投手威能帝（Pedro Fernandez）則是用54球投4.2局，僅被敲1支安打，沒有出現保送，送出3次三振，沒有失分。

樂天桃猿 魔鷹

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