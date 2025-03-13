中職／悍將0風聲搶下李珠珢 總經理曝超隱密「奪珠」計畫其實有1處露餡

李珠珢被譽為這個冬天「自由女神」市場的最重磅大魚，中華職棒6隊都曾探詢，最終成為Fubon Angels一員，今天在記者會上正式亮相。富邦育樂總經理陳昭如還原談約經過，兩度為了她飛南韓、請出3人跨國律師團隊討論合約，儘管球迷討論聲浪一度浮現其他球隊「奪珠」，但陳昭如坦言那時並不緊張，只覺得「嗯？奇怪？」其實與李珠珢已進入洽談詳細合約階段。

李珠珢去年因「出局舞」爆紅，悍將7月在台北大巨蛋舉辦「G!POP流行音樂節」主題日，邀請包括李珠珢在內的起亞虎隊啦啦隊登台，當時已經嗅到李珠珢熱度不同反響，在她的合約結束後，代表與她的經紀公司這條聯繫斷了，必須另覓管道找人。

陳昭如表示，「確定她沒有續約後，我們就非常積極透過各種關係，包括透過現代人壽還有一些有韓國背景的人，想辦法找到她。」也從與李珠珢的互動中得知，競爭對手很多，「據我所知是中職6隊都有接觸，也有很多經紀公司和她聯繫，包括韓國的。」

來自韓國的啦啦隊李珠珢（右）在今年1月與富邦育樂簽下台灣演藝工作全經紀約，成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，今天見面會首度正式以Fubon Angels的身分亮相。記者林俊良／攝影

雙方一開始都是進行電話會議，直到李珠珢同意碰面後，團隊馬上飛到南韓，約在一家位於首爾郊區、有庭園造景的中餐廳，陳昭如笑說：「除了帶電腦，還從現代人壽搬了一台電視過去，我也覺得是滿酷的一場簡報。」

李珠珢的詢問熱度高，台灣球迷一直很關心她的動向，甚至一度有「味全三李」的傳聞寫得繪聲繪影，但當時李珠珢已在富邦的掌握內。陳昭如透露，當時看到浮現其他球隊的傳聞，「我想說嗯？奇怪？」被問到是否有因此緊張？她笑答：「不會啊！我只有好奇和她問一下，她是說一直都有球隊在問。」

富邦育樂總經理陳昭如（左）、李珠珢合照。圖／富邦悍將隊提供

外界一度認為富邦悍將已經無緣李珠珢，市場上完全0風聲，一公布直接就是已經完成簽約，悍將消息藏得嚴實，陳昭如笑曝幕後真相，其實有人已先略有耳聞，確定約在1月22日簽約時，因為自己已先答應會長蔡其昌為了1月18日的澳洲職棒台灣日一起前往布里斯本，她遵守承諾，但只能快閃，副秘書長蔡克斯詢問她怎麼不待久一點，她回應因為要趕去韓國，蔡克斯也反應過來回應：「齁～齁～」她笑說：「也要謝謝聯盟很保密。」

李珠珢年紀雖輕，但對於合約很有自己的想法，看得非常仔細，也提出許多問題，悍將也謹慎起見，除了雙方各自律師外，陳昭如說：「我們也請跨國律師事務所幫忙最後一把，所以一共是3個律師，是法律團隊。」