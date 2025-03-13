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整理包／反滲透！賴總統國安記者會談話 五大重點

中職／為李珠珢辦加盟儀式 韓網友：台灣有多重視啦啦隊？

聯合新聞網／ 綜合報導
來自韓國的啦啦隊李珠珢成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，今天見面會首度正式以Fubon Angels的身分亮相，台灣隊友獻花送禮物熱情歡迎。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，今天見面會首度正式以Fubon Angels的身分亮相，台灣隊友獻花送禮物熱情歡迎。記者林俊良／攝影

中華職棒富邦悍將隊今天為「AI女神」李珠珢舉辦加盟記者會，有南韓網友疑惑，「台灣到底有多重視啦啦隊？」

有南韓網友在論壇「FMKorea」分享富邦為李珠珢舉辦記者會的消息，並疑惑問道，「台灣到底有多重視啦啦隊，為不是球員的她們舉辦單獨加盟儀式？」

貼文曝光後引發南韓網友們討論，「啦啦隊在那裡是半個藝人」、「台灣沒什麼藝人，所以啦啦隊代替這個角色」、「聽說台灣沒什麼藝人，發展好的都跑去中國或韓國」、「蠻神奇的哈哈，竟然還引進國外啦啦隊」、「台灣棒球根本就是啦啦隊棒球，啦啦隊偶像文化」。

啦啦隊 李珠珢

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