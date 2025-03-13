中職／為李珠珢辦加盟儀式 韓網友：台灣有多重視啦啦隊？

中華職棒富邦悍將隊今天為「AI女神」李珠珢舉辦加盟記者會，有南韓網友疑惑，「台灣到底有多重視啦啦隊？」

有南韓網友在論壇「FMKorea」分享富邦為李珠珢舉辦記者會的消息，並疑惑問道，「台灣到底有多重視啦啦隊，為不是球員的她們舉辦單獨加盟儀式？」

貼文曝光後引發南韓網友們討論，「啦啦隊在那裡是半個藝人」、「台灣沒什麼藝人，所以啦啦隊代替這個角色」、「聽說台灣沒什麼藝人，發展好的都跑去中國或韓國」、「蠻神奇的哈哈，竟然還引進國外啦啦隊」、「台灣棒球根本就是啦啦隊棒球，啦啦隊偶像文化」。