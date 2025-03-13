中職／李珠珢官方YT、IG記者會後1小時火速成立 幕後有高人？

富邦悍將隊今天為「AI女神」李珠珢舉辦加盟記者會，官方社群帳號也在1小時為火速成立，展現高效率。

李珠珢去年因三振舞在台韓兩地聲名大噪，今年1月與富邦育樂簽下台灣演藝工作全經紀約，展現對她的高度重視。李珠珢官方YouTube帳號迅速成立，首支影片有她去年來台參加悍將主題日活動，以及逛新莊球場的畫面。

李珠珢官方IG後援會帳號也成立，李珠珢拍影片說，「大家好我是李珠珢，之後我會在這裡發布很多在台灣的活動和消息喔！歡迎多多追蹤！」