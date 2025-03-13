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中職／富邦迎接至寶李珠珢 悍將官網開賣會員被塞爆
富邦悍將隊今天宣告「AI女神」李珠珢的主場首秀日期，原訂中午開放申辦家族會員，不料因流量爆衝官網啟動保護機制，不少球迷點不開網頁，只能延後3小時重新開賣，悍將球團也為此向球迷致歉。
悍將今天上午為韓籍啦啦隊李珠珢舉辦媒體見面會，期間透露4月2日、3日在新莊棒球場的富邦悍將主場開幕戰，李珠珢將首次穿上球衣應援。
而悍將也剛好在今天中午12點要開賣「2025 The Guardians Family 家族會員」，時間一到，不少球迷抱怨點不開網頁，「官網卡死進不去」、「是不是在顧記者會忘記開放」。
悍將球團在臉書發表聲明澄清，「感謝球迷熱情支持，富邦悍將官網因瞬間流量爆衝，系統啟動保護機制，導致無法進入會員購買頁面。」而家族會員的全面開賣時間將延後三小時，於3月13日15：00正式開放。
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