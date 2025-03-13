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影／富邦悍將李珠珢見面會 正式以Fubon Angels亮相

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導

來自韓國的啦啦隊李珠珢在今年1月與富邦育樂簽下台灣演藝工作全經紀約，成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，今天見面會首度正式以Fubon Angels的身分亮相。

李珠珢一開始打招呼就很「接地氣」的使用台語，表示「大家好，我是李珠珢，我很開心看到大家，我很緊張，哈哈哈哈」，神情十分害羞。會中也特別說明名字李珠珢漢字雖是選擇「珢」（發音銀），但還是希望大家以韓文發音叫她 「Ju-Eun」（恩），會讓她覺得很輕切。

談到加入富邦關鍵原因，李珠珢坦言，剛開始讓她感到緊張及壓力，但過程中富邦給予她很多安全感，成為選擇富邦的原因；另外第二原因就是去年來大巨蛋應援時，感受到台灣的粉絲的熱情。被問及有關喜歡台灣的食物，李珠珢透露，就是三明治，另外還有小籠包、餃子類都很好吃，還有超商的食物及珍珠奶茶。

啦啦隊制服背號，現場揭曉沿用她在韓國起亞虎的32號背號。富邦育樂總經理陳昭如透露，李珠珢將於4月2日、3日新莊主場開幕戰中正式與球迷相見歡。

來自韓國的啦啦隊李珠珢，成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，現場揭曉啦啦隊制服，沿用她在韓國起亞虎的32號背號。富邦育樂總經理陳昭如（左）透露，李珠珢將於4月2日、3日新莊主場開幕戰中正式與球迷相見歡。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢，成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，現場揭曉啦啦隊制服，沿用她在韓國起亞虎的32號背號。富邦育樂總經理陳昭如（左）透露，李珠珢將於4月2日、3日新莊主場開幕戰中正式與球迷相見歡。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢（右）在今年1月與富邦育樂簽下台灣演藝工作全經紀約，成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，今天見面會首度正式以Fubon Angels的身分亮相。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢（右）在今年1月與富邦育樂簽下台灣演藝工作全經紀約，成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，今天見面會首度正式以Fubon Angels的身分亮相。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，今天見面會首度正式以Fubon Angels的身分亮相，台灣隊友獻花送禮物熱情歡迎。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，今天見面會首度正式以Fubon Angels的身分亮相，台灣隊友獻花送禮物熱情歡迎。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢（中）在，今天見面會首度正式以Fubon Angels的身分亮相，現場和台灣隊友小跳一段。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢（中）在，今天見面會首度正式以Fubon Angels的身分亮相，現場和台灣隊友小跳一段。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢，成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，現場揭曉啦啦隊制服，沿用她在韓國起亞虎的32號背號。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢，成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，現場揭曉啦啦隊制服，沿用她在韓國起亞虎的32號背號。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢在今年1月與富邦育樂簽下台灣演藝工作全經紀約，成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，今天見面會首度正式以Fubon Angels的身分亮相，一開始打招呼就很「接地氣」的使用台語，表示「大家好，我是李珠珢，我很開心看到大家，我很緊張」，神情十分害羞。。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢在今年1月與富邦育樂簽下台灣演藝工作全經紀約，成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，今天見面會首度正式以Fubon Angels的身分亮相，一開始打招呼就很「接地氣」的使用台語，表示「大家好，我是李珠珢，我很開心看到大家，我很緊張」，神情十分害羞。。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢（中）成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，今天見面會首度正式以Fubon Angels的身分亮相。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢（中）成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，今天見面會首度正式以Fubon Angels的身分亮相。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢（中）成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，今天見面會首度正式以Fubon Angels的身分亮相。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢（中）成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，今天見面會首度正式以Fubon Angels的身分亮相。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢，成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，現場揭曉啦啦隊制服，沿用她在韓國起亞虎的32號背號。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢，成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，現場揭曉啦啦隊制服，沿用她在韓國起亞虎的32號背號。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢，成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，現場揭曉啦啦隊制服，沿用她在韓國起亞虎的32號背號。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢，成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，現場揭曉啦啦隊制服，沿用她在韓國起亞虎的32號背號。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢，成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，現場揭曉啦啦隊制服，沿用她在韓國起亞虎的32號背號。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢，成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，現場揭曉啦啦隊制服，沿用她在韓國起亞虎的32號背號。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢在今年1月與富邦育樂簽下台灣演藝工作全經紀約，成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，今天見面會首度正式以Fubon Angels的身分亮相，接下的第一個約是為台灣大哥大代言。記者林俊良／攝影
來自韓國的啦啦隊李珠珢在今年1月與富邦育樂簽下台灣演藝工作全經紀約，成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，今天見面會首度正式以Fubon Angels的身分亮相，接下的第一個約是為台灣大哥大代言。記者林俊良／攝影

Fubon Angels 中職啦啦隊 啦啦隊 李珠珢

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