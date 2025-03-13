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影／富邦悍將李珠珢見面會 正式以Fubon Angels亮相
來自韓國的啦啦隊李珠珢在今年1月與富邦育樂簽下台灣演藝工作全經紀約，成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，今天見面會首度正式以Fubon Angels的身分亮相。
李珠珢一開始打招呼就很「接地氣」的使用台語，表示「大家好，我是李珠珢，我很開心看到大家，我很緊張，哈哈哈哈」，神情十分害羞。會中也特別說明名字李珠珢漢字雖是選擇「珢」（發音銀），但還是希望大家以韓文發音叫她 「Ju-Eun」（恩），會讓她覺得很輕切。
談到加入富邦關鍵原因，李珠珢坦言，剛開始讓她感到緊張及壓力，但過程中富邦給予她很多安全感，成為選擇富邦的原因；另外第二原因就是去年來大巨蛋應援時，感受到台灣的粉絲的熱情。被問及有關喜歡台灣的食物，李珠珢透露，就是三明治，另外還有小籠包、餃子類都很好吃，還有超商的食物及珍珠奶茶。
啦啦隊制服背號，現場揭曉沿用她在韓國起亞虎的32號背號。富邦育樂總經理陳昭如透露，李珠珢將於4月2日、3日新莊主場開幕戰中正式與球迷相見歡。
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