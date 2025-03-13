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中職／千萬簽約金以訛傳訛 李珠珢加盟練習悍將版三振舞

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
「AI女神」李珠珢（藍衣者）今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。記者林俊良／攝影
「AI女神」李珠珢（藍衣者）今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。記者林俊良／攝影

今天為「AI女神」李珠珢新球季將為富邦悍將應援，富邦育樂今天舉辦的見面會吸引大批媒體，對於外傳的千萬簽約金，富邦育樂總經理陳昭如也再次澄清「以訛傳訛」。

李珠珢在今年1月與富邦育樂簽下經紀合約，當時傳出簽約金達台幣千萬元，不過陳昭如今天否認這項傳聞，「洽談過程非常久，合約內容雙方都滿意，但更專注在雙方的合作以及未來的發展。」

關於未來是否進軍演藝圈，李珠珢表示，自己才剛來到台灣，還在適應階段，「演藝圈是真的沒什麼想法。」陳昭如透露，未來將為李珠珢籌備Vlog、節目，讓粉絲看到她場下的一面。

李珠珢近期已經跟Fubon Angels開始練習，她透露，印象最深的是「三振他」的拉弓動作，而跟韓國的應援動作相比，「台灣動作比較活潑可愛，韓國舞蹈講究節奏、力度。」

Fubon Angels除了李珠珢，還有李雅英、南珉貞兩位去年就加入的韓援，李珠珢表示，因為自己年紀較小，要來台灣時前輩們都很擔心，也給予自己很多關心，希望接下來可以有更多相處時間。

「AI女神」李珠珢（藍衣者）今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。記者林俊良／攝影
「AI女神」李珠珢（藍衣者）今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。記者林俊良／攝影

「AI女神」李珠珢（藍衣者）今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。記者林俊良／攝影
「AI女神」李珠珢（藍衣者）今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。記者林俊良／攝影

「AI女神」李珠珢今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。記者林俊良／攝影
「AI女神」李珠珢今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。記者林俊良／攝影

「AI女神」李珠珢（右）今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相，富邦育樂總經理陳昭如（左）獻上球衣。記者林俊良／攝影
「AI女神」李珠珢（右）今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相，富邦育樂總經理陳昭如（左）獻上球衣。記者林俊良／攝影

Fubon Angels 中職啦啦隊 富邦悍將 李珠珢 李雅英

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