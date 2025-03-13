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中職／李珠珢獻唱中文歌、懂說「大哥大」 臉紅害羞直煽風
富邦育樂今天為「AI女神」李珠珢舉辦媒體見面會，新球季將為富邦悍將應援，來自韓國的她也努力學習中文，在媒體前獻唱中文歌後，李珠珢害羞得朝臉龐一直煽風。
結束在韓國的經紀合約後，李珠珢與富邦育樂簽下台灣演藝工作全經紀約，在台灣的應援生涯將從4月2日、3日的富邦悍將主場開幕戰起步。
富邦集團的台灣大哥大也在今天宣布由李珠珢擔任年度代言人，當媒體問到李珠珢已經學會什麼中文時，李珠珢說了「大哥大」、「這個」、「那個」，除了生活溝通用語外，對於自己的代言對象也很熟悉。
來到台灣後，李珠珢最想去的景點是台北101，「想上去看看台灣的景觀。」第二是水族館、第三是夜市，而最喜歡的台灣美食是三明治，再來是小籠包、餃子類的食物，「便利商店的食物跟珍珠奶茶也很喜歡」。
李珠珢去年曾應富邦悍將邀請，以起亞虎啦啦隊成員來台應援，如今成為悍將啦啦隊成員，她透露最喜歡的應援曲是《Go Stronger》。
喜歡唱歌的李珠珢，也應媒體好奇，現場表演了自己喜歡的中文歌，來自中國大陸偶像男團TFBOYS的《青春修煉手冊》，用稚嫩的中文唱出「左手右手一個慢動作」，唱完一段副歌後忍不住害羞的朝臉龐煽風，也自謙「中文發音還沒有那麼好」。
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