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中職／台灣粉絲我來了！李珠珢甜喊：我愛你們

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
「AI女神」李珠珢今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。 記者林俊良／攝影
「AI女神」李珠珢今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。 記者林俊良／攝影

「AI女神」李珠珢今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相，今年將穿上過去在韓國應援的熟悉32號球衣，第一場應援要獻給富邦悍將隊，也透過媒體見面會甜美跟粉絲呼喊：「我愛你們。」

決定從韓職啦啦隊轉戰台灣加入中職應援，李珠珢表示，當初考慮時也感受到許多緊張跟壓力，「但富邦給了我滿滿安全感。」加上去年在台北大巨蛋的應援，感受到台灣粉絲的熱情，「這是最主要的原因。」

去年7月李珠珢曾隨起亞虎啦啦隊受邀來台參與富邦悍將在台北大巨蛋的賽事，而在9月底結束經紀合約後，也與富邦育樂簽下台灣演藝工作全經紀約。

李珠珢表示，去年來台灣應援的經驗，對自己也有很大幫助，「大家都會拿相機、手機拍我，回去韓國更會抓鏡頭、跟鏡頭互動。」

這次在台灣粉絲敲碗下，富邦育樂終於簽下李珠珢，李珠珢也想跟台灣粉絲說：「謝謝大家從去年等著我，我來了，也謝謝大家的關心，我愛你們。」

「AI女神」李珠珢穿上熟悉的32號為悍將應援。 記者林俊良／攝影
「AI女神」李珠珢穿上熟悉的32號為悍將應援。 記者林俊良／攝影

「AI女神」李珠珢穿上熟悉的32號為悍將應援。 記者林俊良／攝影
「AI女神」李珠珢穿上熟悉的32號為悍將應援。 記者林俊良／攝影

「AI女神」李珠珢今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。 記者林俊良／攝影
「AI女神」李珠珢今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。 記者林俊良／攝影

「AI女神」李珠珢今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。 記者林俊良／攝影
「AI女神」李珠珢今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。 記者林俊良／攝影

「AI女神」李珠珢今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。 記者林俊良／攝影
「AI女神」李珠珢今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。 記者林俊良／攝影

中職啦啦隊 啦啦隊 富邦悍將 李珠珢

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