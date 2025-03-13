NCAA／堪薩斯大學上演單局5連轟！大聯盟還沒發生過
美國NCAA大學棒球再現驚人紀錄！今天堪薩斯大學作客明尼蘇達大學的比賽中，堪薩斯不僅毫不客氣單場豪奪29分，更在比賽中寫下「連續5打席全壘打」的瘋狂表現，將明尼蘇達完全擊潰。
這項難能可貴的紀錄發生在3局上，堪薩斯以6：1領先明尼蘇達，由第8棒迪根斯（Chase Diggins）率先發難，擊出中外野方向3分砲，接下來索利茲（Max Soliz Jr.）與康索（Brady Counsell）接連開轟，比分瞬間變為10分差。
明尼蘇達的惡夢還在後頭，下一棒的巴林格（Brady Ballinger）以及豪格（Jackson Hauge）都把球扛出全壘打牆。這5發全壘打中前2支棒打卡波馬奇歐（Caden Capomaccio），後3支則是砲轟上場救火的厄本（Adam Urban）。終場堪薩斯以29：1擊潰明尼蘇達。
不僅打線面對不同投手都能開轟，迪根斯又在五局上從多比斯（Jonathan Dobis）手中敲出滿貫砲，得分自此邁入20分。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是NCAA一級賽事中第4次發生單局連5打席開轟，上次已是近20年前，發生於2006年的南卡羅萊納大學。
大聯盟歷史上雖發生過11次的單局連4打席全壘打（上次為2022年的紅雀隊），但未曾發生單局連5打席全壘打的紀錄。至於日本職棒則發生過1次，發生於1971年，由東映飛行者隊（現北海道日本火腿鬥士隊）砲轟羅德獵戶座隊（現千葉羅德海洋隊）。
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