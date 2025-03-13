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中職／「富邦至寶」李珠珢首秀日揭曉 4月2、3日新莊球場見

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
「AI女神」李珠珢穿上熟悉的32號為悍將應援。 記者林俊良／攝影
「AI女神」李珠珢穿上熟悉的32號為悍將應援。 記者林俊良／攝影

富邦育樂今天為「富邦至寶」李珠珢舉辦媒體見面會，而外界最關心的初登場日期也揭曉，4月2日、3日在新莊棒球場的富邦悍將主場開幕戰，李珠珢就將首次穿上球衣應援。

李珠珢在今年1月與富邦育樂簽下台灣演藝工作全經紀約，富邦育樂總經理陳昭如透露，球團從去年上半年開始就很關心韓職啦啦隊動態，也注意到李珠珢以三振舞在全球爆紅，加上與起亞虎隊的合作，因此透過在韓國的富邦現代人壽許願，讓她加入去年來台的起亞虎啦啦隊陣容。

而李珠珢去年在台北大巨蛋應援過後，陳昭如也觀察到台灣球迷反應熱烈，「球迷一直問要不要簽？問了大半年，也在9月底確定結束經紀合約後，跟她聯絡。」透過親自見面，剖析未來對她的安排跟想法，才終於簽下合約。

「富邦至寶」李珠珢舉辦媒體見面會，入場媒體都可獲得一張她的球員卡。 記者陳宛晶／攝影
「富邦至寶」李珠珢舉辦媒體見面會，入場媒體都可獲得一張她的球員卡。 記者陳宛晶／攝影

而李珠珢在台灣的初登場日期也確定，陳昭如透露，4月2日、3日在整建後的「新‧新莊棒球場」，「就會看到珠珢為大家應援，上半季30場主場至少有15場會跟大家相會。」

富邦集團旗下除了悍將棒球隊還有勇士籃球隊，陳昭如指出，李珠珢過去也有籃球應援經驗，但籃球季接近尾聲，未來會再討論是否一起加入籃球的應援，為富邦勇士加油。

「AI女神」李珠珢今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。 記者林俊良／攝影
「AI女神」李珠珢今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。 記者林俊良／攝影

至於未來對李珠珢的規劃發展，陳昭如表示，李珠珢雖然外表仙氣、高冷，但私下個性很可愛，球迷也給了她「珠珠寶貝」、「富邦至寶」各種創意名號，「未來會陸續規劃Vlog、節目，讓她在場上、場下跟球迷互動。」

「AI女神」李珠珢今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。 記者林俊良／攝影
「AI女神」李珠珢今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。 記者林俊良／攝影

「AI女神」李珠珢今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。 記者林俊良／攝影
「AI女神」李珠珢今天首度以Fubon Angels成員之姿亮相。 記者林俊良／攝影

中職啦啦隊 富邦悍將 李珠珢

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