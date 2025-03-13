12強賽／發行奪冠紀念幣？央行：正在規劃
2024年中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍，舉國歡騰，外界期待能以紀念幣或是改版新台幣，紀念光輝時刻。央行總裁楊金龍表示，以紀念幣或紀念鈔的方式或許會比較好，正在規劃中。
世界12強棒球賽中華隊奪下冠軍，許多民眾期待央行能夠發行相關紀念券幣，也一度引發改版新台幣的討論。
楊金龍今天赴立法院財政委員會進行業務報告，民進黨立委賴惠員詢問央行針對12強棒球冠軍，是發行紀念幣，還是改版新台幣。
楊金龍表示，此議題還在蒐集各方意見，不過發行紀念幣或是紀念鈔，或許會比較好，因為牽扯層面沒有那麼大，現在正在規劃。
中華隊去年11月世界12強賽奪冠，今年2月底勇闖資格賽，拿下2026年經典賽參賽名額，點燃棒球熱。賴惠員表示，如果這次又拿下冠軍，真的非常值得紀念。
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