中職／史上最大陣仗！李珠珢亮相吸引逾百媒體 1小時前就卡位

富邦悍將隊今天為「AI女神」李珠珢舉辦媒體見面會，吸引大批媒體到場，人數超過百人，甚至有媒體提前1小時就到場排隊等待卡位，堪稱史上最大陣仗。

來自韓國的啦啦隊李珠珢在今年1月與富邦育樂簽下台灣演藝工作全經紀約，成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，近期將在悍將主場正式與球迷朋友見面，今天見面會首度正式以Fubon Angels的身分亮相。

採訪邀請發出後吸引關注，今天到場的電子媒體就超過30家，而包含平面媒體、攝影記者在內，記者總人數超過百人，預計11點開放入場的記者會，10點就有已經有媒體到場排隊等待卡到最好的拍攝位置。

近年來韓國啦啦隊陸續來台，中職球團也開始為啦啦隊舉辦加盟儀式，去年7月悍將在同場地為「國防部長」張育成舉辦加盟記者會，球團統計也有逾100名記者到場。