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中職／林立延長賽再見安 斬斷悍將自辦賽起8連不敗
中職官辦熱身賽今天開打，自辦熱身賽8連不敗的富邦悍將隊，與樂天桃猿隊交手踢到鐵板，兩隊纏鬥到10局下2出局，但最終是林立的再見安打，也是此戰個人第3支安打，幫助猿隊以1：0勝出。
兩隊先發投手今天都成功壓制，猿隊的黃子鵬先發5局僅用56球，被敲2支安打沒有掉分，另有4次三振、1次四壞保送；前兄弟象魔力、今悍將魔力藍一樣先發5局，雖被敲出4支安打但沒有掉分，另有1次三振、2次四壞保送。
這場投手戰也讓接手的牛棚延續下去，猿隊新加入的呂詠臻、悍將回鍋的賴鴻誠都亮相，陳柏豪、曾峻岳兩位終結者都登板，一路打完正規九局，悍將敲出3支安打、猿隊7支安打但都沒能得分。
第10局啟動突破僵局制，10局上舒治浩登板後連抓3個出局數，而10局下廖任磊上場後，猿隊馬傑森的犧牲觸擊將二壘的林子偉送上三壘，林智平代打敲出滾地球，已經衝往本壘的林子偉緊急剎車回頭，成功閃掉王勝偉的觸殺回到三壘，製造一、三壘有人優勢。
接著林智平再盜上二壘，林承飛則因廖任磊投球超時獲得壞球後，被故意保送上壘，1出局滿壘情況下，廖任磊先製造左外野飛球出局，然而林立成功敲出中外野安打，讓比賽劃下句點；兩隊若平手，官辦熱身賽最多只打10局情況下，將以和局作收。
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