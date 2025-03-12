日職／張峻瑋春季教育聯盟登板 後援1局無失分

旅日福岡軟銀鷹隊19歲投手張峻瑋今天在春季教育聯盟出賽，後援登板投1局無失分，最快球速149公里，軟銀隊以7比5擊敗靜岡Kufu HAYATE Ventures隊。

台灣火球男張峻瑋旅日生涯首年表現備受期待，2日在熱身賽與千葉羅德海洋隊交手中繼登板飆速，投1局無失分，賽後也被軟銀隊總教練小久保裕紀稱讚，投球的型態跟台灣退役球星郭源治很像。

軟銀隊二軍今天在春季聯盟與靜岡Kufu HAYATEVentures隊交手，軟銀隊攻勢集中在前半段，6局打完取得7比0領先，7局上軟銀隊投手長水啓真登板有狀況，單局被敲出5支安打，投出2次四壞保送，失掉5分（4分責失分），藤田淳平8局上登板投球無失分。

9局上軟銀隊換上台灣投手張峻瑋接替登板投球，被首名打者平尾柊翔敲出左外野方向二壘打，接著依序讓打者敲出右外野方向飛球、游擊方向平飛球，三壘方向滾地球出局，沒有失掉分數。

張峻瑋今天總計用12球投1局，被敲出1支安打，沒有四壞保送、無失分，最快球速149公里。