日職／佐藤龍世睡過頭被下放三軍 西武監督痛批：無危機感
日本職棒西武獅隊28歲內野手佐藤龍世因為睡過頭遲到，導致沒搭上飛機，監督西口文也氣得將他降下三軍，今天與阪神虎隊之戰後揭露此事，痛批「毫無危機感」。
西武隊在3月6日結束在北海道與火腿隊的熱身賽，預定7日要搭乘一天只有一班的飛機移動到静岡，然而北海道出身的佐藤龍世卻有點太過放鬆，遲遲未現身直到錯過飛機。
今天西武隊與阪神隊之戰賽後，西口文也揭露佐藤龍世未出賽的原因，「他因為睡過頭被下放到三軍了。」至於會是多久的時間？「會是多久呢？應該大概待個兩周吧。感覺好像沒有危機感，對於自己現在身處什麼位置，如果能好好思考這一點，就不會做這樣的事情了。」
佐藤龍世日職一軍資歷邁入第七個球季，去年繳出2成44打擊率，7轟、72支安打、34分打點都是生涯新高，在急需振作的西武隊打線中，原本被期待是今年球季能夠倚賴的球員。
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