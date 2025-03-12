日職／12強來台情蒐啦啦隊？日本球評轉播大談：轉隊很頻繁

日職名將里崎智也去年12強賽來台擔任球評，吸收不少台灣啦啦隊知識。日本火腿隊台灣好手古林睿煬昨天熱身賽初登板時，里崎智也就趁機與主播分享，台灣啦啦隊休賽季轉隊熱絡的情況。

去年里崎智也以Amazon轉播團隊身份來台播報，當時他就分享許多啦啦隊情報，還接到啦啦隊拋向觀眾席的禮物，他還提供資訊，「現場情報指出，啦啦隊前方座席是最快完售的，商品比球員還熱賣。」

古林睿煬昨天迎來初登板，里崎智也竟突然講起啦啦隊話題，「聽說台灣現在最頻繁的是啦啦隊轉隊。」里崎智也表示，好像有用高額轉隊費爭取啦啦隊，而且商品銷量可能超過球員，甚至有年薪比球員高的啦啦隊。

里崎智也進一步分享，台灣啦啦隊是進入演藝圈的跳板，去年有3名日籍成員，有人是前西武獅啦啦隊，現在還有韓籍成員，里崎智也還自嘲，「雖然這些跟棒球無關。」