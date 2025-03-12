中職／前兄弟洋投猛登藥檢未過後轉戰墨聯 與哈瑪星當隊友
前中信兄弟隊洋投猛登（Daniel Mengden）因藥檢未通過遭兄弟隊解約後，如今找到新東家，將轉戰墨西哥聯盟新拉雷多貓頭鷹隊（Tecolotes de los Dos Laredos），與前台鋼雄鷹隊洋投哈瑪星（Nick Margevicius）同隊。
新拉雷多貓頭鷹隊官方IG宣布此消息：「擁有13年職業賽季經歷，其中6季曾效力於大聯盟的猛登正式加入，歡迎來到新拉雷多！」
猛登曾在大聯盟運動家和皇家隊效力，6個賽季出賽65場，防禦率4.65。去年球季猛登來台加入兄弟，先發25場，10勝3敗，防禦率2.86。
猛登原本和兄弟續約，但內部藥檢未通過標準，依隊規終止合約。據了解，猛登曾在國外接觸大麻，但球團聲明未明確提到大麻。
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