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棒球／陳偉殷21日舉辦引退記者會 分享未來動向
「台灣殷雄」陳偉殷在2月26日正式宣布退休，3月16日將回到職棒起點，日職中日龍隊在熱身賽為他舉行引退儀式，而陳偉殷也將在21日回到台灣舉辦引退記者會，不只是分享告別投手丘的心情，也要分享未來動向。
陳偉殷19年的職業棒球生涯中，從台灣出發到日本職棒、美國大聯盟征戰，締造多項紀錄，談及退休決定，陳偉殷坦言：「對我來說，傷病與復健都不是最艱難的部分，真正困難的是放下對比賽的執著，讓自己坦然接受這個時刻。」
為了向一路支持他的球迷正式告別，陳偉殷將於3月16日於名古屋巨蛋舉辦的中日龍隊引退儀式後，回到台灣與大家見面。3月21日親自出席「引退記者會」，不僅總結19年來的棒球旅程，也將分享未來規劃，並與球迷、媒體朋友道別。
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