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中職／官辦熱身賽開打 悍將挑戰史上首見「三連霸」
中華職棒36年官辦熱身賽今天開打，首戰由富邦悍將隊對上樂天桃猿隊，自辦熱身賽8連不敗的悍將，更要挑戰史無前例的連三年熱身賽戰績第一。
悍將在2023、2024年官辦熱身賽戰績分別是8勝2敗、7勝2敗1和，都排名第一，加上2020年的第一，近5年3度在官辦熱身賽登頂；只不過熱身賽成績未能轉換到例行賽，這三季兩度全年戰績墊底，去年則僅勝過新軍台鋼雄鷹隊。
而中職自2006年舉行官辦熱身賽以來，各球隊最多就是連兩季排名第一，分別是Lamigo（2009、2010），兄弟則是兩度達成（2013、2014，2016、2017），悍將今年有機會挑戰史上首次連三季第一。
今年的悍將在昨天擊敗統一獅隊後，連同和韓職隊伍交手在內的自辦熱身賽取得7勝1和，今天官辦熱身賽首戰作客嘉義市對上猿隊，而中職官辦熱身賽將一路打到3月26日，接著就是29日的例行賽開幕戰。
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