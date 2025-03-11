中職／悍將最強外援站上打擊區 李珠珢新莊城堡秀揮棒

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels韓籍女神李珠珢昨天抵達台灣，今天前往新莊棒球場，透過IG限時動態分享站上打擊區揮棒身影。

李珠珢去年因「出局舞」爆紅，曾在7月台北大巨蛋「G!POP流行音樂節」主題日，以起亞虎隊啦啦隊的身分與Fubon Angels一起為悍將應援，球季結束後動向備受矚目，最終由富邦育樂與她簽下全經紀約，今年預期將在台灣有活躍的一年。

悍將球團在13日舉辦李珠珢媒體見面會，她將首度以Fubon Angels的身份公開亮相，她則已在昨天搭機抵台準備，今天先透過社群分享站上新莊棒球場打擊區揮棒身影。