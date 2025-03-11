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中職／加大壘包明年上路 林泓育：安全性最重要

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
林泓育（左）對於明年中職將跟進加大壘包抱持正面看法。記者葉信菉／攝影
林泓育（左）對於明年中職將跟進加大壘包抱持正面看法。記者葉信菉／攝影

中華職棒在近期的領隊會議中，通過總教練會議決議將於明年跟進大聯盟「加大壘包」，並且針對投球時間限制進行討論，樂天桃猿林泓育在今天出席球隊開季記者會時表示，加大壘包最重要的就是安全性，讓進壘、回壘都能更安全。

中華職棒在日前領隊會議通過，將於2026年實施加大壘包，壘包將由邊長15英吋（38.1公分）的正方形增大為18英寸（45.7公分），與大聯盟和經典賽採用相同規格，不過今年將不會馬上上路，而是在明年才正式施行，讓各隊能夠在明年春訓提前準備。

對於中華職棒的新變革，桃猿球員在今天出席開季記者會時都持正面看法，其中林泓育就認為，加大壘包所帶來的安全性改變才是最重要的，如果能夠降低受傷風險將會是各界樂見，至於是否有利盜壘或是跑者進壘則是其次的，「回壘、進壘能夠更安全才是最重要的，因為選手必須以健康為目的出賽。」

而身為內野手的梁家榮也認為，如果加大壘包能夠避免爭搶踩壘時受傷的狀況，對於攻守兩方來說都是好的結果，也能夠延長球員打球生涯，對於球隊、球員來說都是件好事。

此外，日前領隊會議也針對投球時間限制進行討論，並有意比照韓職將時限縮短為壘上無人18秒、壘上有人23秒，且可能在熱身賽試辦，對此，林泓育則認為，中職目前在PitchCom電子暗號系統的使用上各隊不一，透過這樣的方式縮短比賽時間，卻可能造成更多犯規狀況發生，但因應國際是必然的趨勢。

中華職棒 林泓育 樂天桃猿

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